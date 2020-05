Sisekaitseakadeemia palub Paikusel asuva kooli territooriumile mitte minna

Lähtuvalt valitsuse loast taastada 15. maist osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, alustab hädavajaliku kontaktõppega ka Paikusel asuv sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž.

Kontaktõppe avamine Paikuse õppekompleksis on otseselt seotud sellega, et politseikadetid saaksid vajaliku väljaõppe ja neid saaks kaasata koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisel appi. Kokku on tarvis kontaktõppe raames koolitada 72 õppurit, lisaks vajalik personal. Õpe toimub kõiki valitsuse korraldusi ja reegleid ning ettevaatusabinõusid järgides.

See tähendab, et alates 15. maist on sisekaitseakadeemia Paikuse õppekompleksis taas rohkem inimesi. Seetõttu palub sisekaitseakadeemia kohalikel elanikel kooli territooriumil mitte viibida. "Üheskoos tagame meie kõigi turvalisuse ja 2+2 reeglist kinnipidamise. Praegu on kõige tähtsam püsida terve ning järgida kehtivaid piiranguid," öeldi akadeemia pressiteates.

Kellel on aga suurem huvi siseturvalisuse tagamisega seotud ametite vastu, siis vastuvõtt sisekaitseakadeemiasse on avatud, dokumente saab jätkuvalt esitada ja peagi saavad toimuma ka vajalikud sisseastumiskatsed. "Iga lisajõud turvalisuse tagamisse on väga oodatud," märgiti teates.

