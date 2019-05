Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhina asus ametisse Tarmo Terep

„Alustasin tuletõrjuja-päästjana Harjumaal üle 20 aasta tagasi, vahepealsetel aastatel olen tegelenud nii päästetöö- kui kriisireguleerimise valdkonna arendamise ja juhtimisega. Eelnevas töökohas päästeametis oli minu vastutusalaks välissuhtluse seisukohtade väljatöötamine ja kommunikatsioonivõrgustiku hoidmine ning partnerlus Euroopa Komisjoni ja elanikkonnakaitsemehhanismiga liitunud riikidega,“ kirjeldab Terep ning lisab, et näiteks eelmisel aastal osales ta ka Eesti Euroopa Liidu eesistumise Euroopa Nõukogu elanikkonnakaitse töörühmas.

Päästekolledži direktor Häli Allas nentis, et kriisi ja tuleohutuse õppetooli juhi peamiseks ülesandeks on planeerida õppeprotsessi, projekte ning koordineerida teadus-ja arendustegevust õppetoolis. „Kuivõrd tegemist on varem kolme eraldi õppetoolina tegutsenud üksuste ühendamisega, on õppetooli juhil varasemast suurem osakaal just inimeste juhtimisel ning erinevate projektide, koostöö ja arendustegevuste koordineerimisel.“

Allas lisas, et kuna Tarmol on päästeametis erinevates valdkondades nõnda pikk varasem kogemus, siis seetõttu on tal ka suurepärased teadmised nii päästetööst kui hädaolukorraks valmisolekust. „Lisaks on Tarmol oma viimaselt ametikohalt kaasa võtta hea rahvusvaheline koostöö oskus ja kontaktide võrgustik, mida uuel ametikohal on võimalik igati ära kasutada. Usun, et Tarmo toob kolledžisse palju häid ideid ja kasulikke kontakte, et luua hästi toimiv ja ühte hoidev meeskond ning arendada kolledži tegevusi suunas, mis vastavad partnerite ootustele ja aitavad kaasa sisekaitseakadeemia eesmärkide täitmisele,“ on Allas õppetooli uue juhi saabumise üle äraütlemata rõõmus.