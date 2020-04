Sinisalu: palju Venemaa propagandat jõuab Eestisse Ameerika paremäärmuslike liikumiste kaudu

Mis valmistab teile rohkem muret, Venemaa või islamiäärmuslus?

Keeruline küsimus. Suures plaanis on Venemaa jätkuv, püsiv, riiklik oht. Seal on märksa suuremad ressursid. Islamistlik terrorism võib olla vahetu oht ka Eestis, selle tagajärjeks võib olla ühe või mitme inimese surm. Venemaa tegevuse puhul pole oht vahetu, rahuajal Venemaa meie territooriumil inimesi ei tapa, mis on küll juhtunud mõnes teises riigis. Sellepärast on raske anda vastust, et üks on ohtlikum kui teine, mõlemad on ohud.

Viimasel ajal on kapo kirjeldanud Venemaa mõjutustegevust kui vähe efektiivset, halvasti rahastatut ja inspiratsioonivaest. Miks pole Vene mõjutustegevus enam edukas?

Viimastel aastatel tuleb öelda, et ehki Venemaa eitab sanktsioonide toimimist, siis me näeme, et sanktsioonid toimivad, raha, mida äärmuslastele on antud, on jäänud vähemaks. Teiseks on Venemaa oma lõhestuspoliitika elluviimisel vanades stampides kinni ja arvab, et elu ei ole siin muutunud ja siinne venekeelne elanikkond on sama mentaliteediga kui ta oli 25-30 aastat tagasi. Oleme endisest Nõukogude Liidust lahku kasvanud, meie elu, meie ühiskonnakorraldus on nii erinevad. Meie õnneks nad ei mõista lõpuni kõike, mis toimub. Mõjutustegevuse puhul võib öelda, et venekeelne elanikkond on muutunud Venemaa propaganda suhtes immuunseks ja ei tule sellega nii kergesti kaasa. Esialgsed hirmud, mida 90. alguses ekspluateeriti, ei realiseerunud. Eesti on demokraatlik riik, kõik, kes õiguskorda järgivad, saavad siin elada, äri ajada, neid ei ole kiusatud. Tegelikkus on osutunud millekski muuks kui propagandas räägiti. Seal on ka palju pakazuhhat, kui on tellimus, siis seda täidetakse.

Samas on ka eestikeelsete seas neid, kes kordavad pimesi Vene propaganda seisukohti. Kui palju neid olla võiks?

Selliseid inimesi on käputäis. Väga palju sellist propagandat tuleb Ameerika paremäärmuslikelt liikumistelt, mida produtseeritakse suures mahus. Need aegajalt kattuvad Vene propagandaga. Paljud nooremad eestlased ei saa vene keelest aru, nad ei saa Vene propagandale juurdegi, küll aga võivad seda inglise keeles lugeda justkui Ameerika informatsioonina, mis on tegelikult sinna pandud Venemaa poolt. Siin on keeruline öelda, kui palju, miks ja kuidas. Alati on inimesi, kes usuvad ufosid või seda, et reptiilid valitseva maailma, aga need on siiski üksikud inimesed. Tundub, et neid on palju, sest sotsiaalvõrgustike mõju on kasvanud ja üksikud aktivistid on väga aktiivsed.