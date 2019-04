Simson kergitas koalitsioonileppelt saladusteloori: Euroopa Komisjoni voliniku koha saab Keskerakond, Rail Balticu ehitamist ei lõpetata

Simsoni sõnul olid reede lõunaks Keskerakond, EKRE ja Isamaa jaotanud omavahel ministrikohad, aga poliitiku väitel ei teadnud ta selleks hetkeks, kes ministrikohad isikuti täidavad, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ühtlasi andis ta mõista, et Keskerakonna poolt saab ühe ministrikoha seni Tallinna linnapea ametis olnud Taavi Aas.

Simson kinnitas, et koalitsioonikõnelustel on kokku lepitud ka selles, et tasuta ühistransport jääb alles, nagu ka selle senine rahastus riigi poolt.

Simson ütles ka, et Rail Balticu lõpetamist uus valitsus ette ei näe, kuigi see oli EKRE üks valimiskampaania lubadusi.

Rääkides enne valimisi palju poleemikat tekitanud venekeelse hariduse tulevikust, sõnas Simson, et loodav koalitsiooon plaanib jätkata seda teed, millega alustas keskerakondlasest haridusminister Mailis Reps.

Simosn sõnas veel sedagi, et koalitsioon plaanib rahvaalgatust võimaldada läbi põhiseaduse muutmise, aga et selleks pole praeguses riigikogus piisavalt toetust, siis kasutatakse võimalust, et sellele lastakse toetust avaldada kahel riigikogu koosseisul.

"See on üks kokkulepe osa, et Euroopa Komisjoni voliniku koht on Keskerakonnal ehk peamnistri erakonnal," ütles Simson.