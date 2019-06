Silver Tambur: kui süüdistus Mary Jordani kohta tõele vastab, on see karuteene päris ohvritele

"Kui see tõesti tõeks osutub, et (Mary Jordani jutt - toim) on väljamõeldis, on see kahetsusväärne, sest paljud inimesed ei pruugi enam tõsiselt võtta neid juhtumeid, mis tõesti on juhtunud. Ja neid on väga palju juhtunud," ütles Tambur Delfile.

Mary Jordani juhtumi puhus suureks teine Kõigi Eesti algataja Karoli Hindriks, kes Jordani räägitu sotsiaalmeediasse riputas. Tamburi hinnangul ei puuduta juhtum kuidagi Kõigi Eesti organisatsiooni, sest Hindriks oli kõigest talle räägitud info vahendaja ja pealegi ainult üks paljudest Kõigi Eesti nägudest.

"Ei tasu unustada, et Hindriks polnud see, kes on väidetavalt valetanud. Ta kirjutas vastavalt infole, mis talle oli antud. Me ei saa Hindriksit süüdistada, kui tuleb välja, et Jordan valetas," ütles Tambur. "Kõigi Eesti ei ole siin kuidagi seotud," ütles Tambur.

Ettevõtja Karoli Hindriks kirjutas eelmise aasta novembris sotsiaalmeediasse postituse, milles kirjeldab, kuidas tema ameeriklannast sõbranna sattus Stroomi rannas rünnaku ohvriks.

"Sain just teada, et täna minu head sõpra, ameeriklannat, kes elab Eestis, maksab Eestis makse, loob töökohti ja on õnnelikult abielus, jalutas oma koeraga ning rääkis telefoniga, kui teda ja tema koera ründasid kaks Eesti meest, ühel sinise lille märk (EKRE logo) rinnus, karjudes: “Go home foreigner, go home.”," kirjeldas novembris Hindriks. Hiljem tuli välja, et tegemist on reformierakonna poliitiku Eerik-Niiles Krossi abikaasa Mary Jordaniga.

Eelmisel neljapäeval esitas prokuratuur Mary Jordani vastu Harju maakohtusse süüdistuse valeütluse andmise paragrahvi alusel. Süüdimõistmise korral võib Jordan saada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.