Sillamäel on nakatumisnäitaja juba üle tuhande, peaminister sõidab Ida-Virumaale olukorraga tutvuma

Otsus väisata Ida-Virumaad sündis täna toimunud videosilla käigus, millest võtsid osa kohalike omavalitsuste ning hädaabiteenuste ja terviseameti esindajad.

"Võimalus tutvuda idavirulaste nägemusega sellest, mida valitsus peab täiendavalt tegema nii üleriigiliselt kui ka konkreetse regiooni suunas, on väga tänuväärne ja vajalik. Terve Eesti eesmärk on üks, et koroonaviiruse levikut paremini ohjeldada ning vähendada selle laastavat mõju majandusele ja inimeste heaolule," ütles peaminister Jüri Ratas.

Nakatumistase on Ida-Virumaal tänase seisuga 808,88 ehk kaks korda kõrgem kui Harjumaal. Sillamäel on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta juba üle tuhande. Kohalike omavalitsuste ja terviseameti spetsialistide hinnangul on suurimaks murekohaks huviharidus, harrastussport ning võistlused siseruumides, sest just sealt on paljud haiguskolded alguse saanud. Samuti teeb spetsialiste murelikuks see, et inimesed jätkuvalt käivad kergemate haigussümptomitega tööl.

"Tegemist on piirkonnaga, kus kaugtöö tegemise võimalused ei ole nii laialdased, ja seetõttu on eriti tähtis, et töötajad ja tööandjad koostöös tagaksid viiruse leviku peatumise töökohtadel. Seda aitab saavutada kontaktide vähendamine nii töökohal kui ka eraelus. Tööandjate poolt on tähtis tagada, et tööl viibivad ainult terved töötajad ning töökohtadel on tagatud kõikide vajalike ohutusmeetmete rakendamine. Riik panustab sellesse omalt poolt võimaldades alates 1. jaanuarist saada haigushüvitist juba teisest haigusepäevast," sõnas peaminister.

Terviseamet tegeleb sellega, et tagada Narva haiglale ja Ida-Viru keskhaiglale, samuti terviseameti regionaalsele osakonnale lisapersonali ning parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust. Ida-Virumaal on tihendatud ka ametiasutuste ja kohalike omavalitsuste koostööd. Hoolekandeasutustel, mille personal ja kliendid on langenud haiguse ohvriks, on samuti võimalik saada täiendavat riigi abi nii personali kui ka isikukaitsevahendite osas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!