Sillamäe linnapea suurest koroonanäitajast: regulatsioon peab olema ühesugune kas kogu riigis või minimaalselt regioonis

“Erinevatel aegadel on olnud erinevates kohtades kõrged nakatumisnäitajad, täna on Sillamäel nakatunuid 137,” selgitas Kalberg. Et nakatumisnäitaja on kõrge, kohtuvad kohalike omavalitsuste juhid, haiglate ja erinevate teiste avaliku teenistuste esindajad ja valitsusliikmed tihti. “Eile kohtusid Ida-Viru omavalitsusjuhid ka peaministriga, samuti on homme oodata peaministri visiiti Ida-Virumaale,” märkis ta. Lisaks sellele arutavad ja hindavad olukorda linna koroonaviiruse leviku tõkestamisega tegelevad ametnikud iga päev.

Sillamäe linn on enda asutustele täiendavaid piiranguid kehtestanud. “Novembris jätsime kõik linna poolt korraldatavad üritused ära. Siiski peame lähtuma valitsuse reeglitest ning eraettevõtete tegevust me reguleerida ei saa,” ütles Kalberg. Samamoodi on piiratud statsionaarõpet. Valitsus kehtestas nii Ida-Virumaa kui Harjumaa koolide gümnaasiumiklassidele distantsõppe. Lisaks on ajutiselt koduõppel need klassid või rühmad, kus Terviseamet on nakatunud või lähikontaktsed lapsed tuvastanud.“ Tegutseme vastavalt terviseameti juhistele,” kinnitas meer.

Kalberg tõi välja, et kõrge nakatumisnäitaja taga võib olla ka tõhus testimine. “Kevadel ei tehtud nii palju teste, nüüd tehakse ja seetõttu tuleb rohkem nakatunuid välja,” ütles ta. Kui oktoobris domineerisid Sillamäel töökohakolded, siis praegu nakatutakse enim pereringis ja huvitegevuses.

Kas Sillamäe plaanib aga rangemaid piiranguid? “Neid otsuseid peab langetavad valitsus ja terviseamet. Kindlasti ei ole see ainult Sillamäe probleem, regulatsioon peab olema ühesugune kas kogu riigis või minimaalselt regioonis,” rääkis Kalberg. Ta lisas, et kohalik polikliinik on seni töökoormusele vastu pidanud.