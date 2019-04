Sikkut: lähiaastatel vajab sotsiaalhoolekanne suurt muutust ning Tanel Kiik peab soolise võrdõiguslikkuse eest seisma

Homsest ametisse asuv uus valitsus liidab praegused tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri ametikohad. Sotsiaalministrina asub tööle Tanel Kiik (Keskerakond).

Sikkut ütles Delfile, et Kiige portfell on väga suur ning teemasid, millega tegelda tuleb, on palju. Põhiliste teemadena tõi ta esile neli: tervishoiusüsteem, suhteline vaesus, sooline ebavõrdsus ja sotsiaalhoolekanne.

"Tervisemurega inimene peab saama õige abi õigel ajal ja õiges kohas ning selles mängivad perearstid ja –õed võtmerolli. Tuleb jätkata perearstide ja –õdede rolli tugevdamisega, digilahendused tervishoius targalt tööle panna ning pingutada, et arstiabi oleks kättesaadav ja kvaliteetne igal pool Eestis," rääkis Sikkut.

Teise olulise punktina nimetas Sikkut suhtelist vaesust. "Kõige kõrgem on suhteline vaesus töötute seas, sest hüvitist või toetust saab umbes pool töötutest ning need on madalad, nii et lähiaastatel ootab ees töötuse hüvitamise muutmine."

Veel rõhutas ta soolise ebavõrdsuse teemat. "Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise eest seismine on võimalikke koalitsioonipartnereid arvestades järgmisel ministril kindlasti vajalik."

Oluliseks peab Sikkut ka koduteenuste mahu suurendamist ja ühist panust hoolekandeteenuste eest tasumisel. "Suurimat muutust ootabki lähiaastatel sotsiaalhoolekanne," sõnas ta.