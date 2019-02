Sikkut ebaravi usku arstidest: haigla peab vastutama patsiendi ohutuse eest

Sikkut rääkis, et arstiteaduskonna lõpetamine ja diplomi saamine ei taga seda, et arsti hoiakud ja veendumused aja jooksul ei muutu, vahendab ERRi uudisteportaal.

Samas selgitas ta, et niisugused tervishoiutöötajad saavad tihtipeale ise aru, et nad ei suuda jälgida Eesti seadustes sätestatud nõudeid ja järgida kutseeetikat ning lahkuvad ise tervishoiusüsteemist.

Teine osa arstidest on need, kes ei näe probleemi selles, et ta kutseeetika reegleid rikub. Sellisel puhul tuleb sekkuda.

EKRE ridades kandideeriva kardioloog Hasso Uuetoa hinnangul näitab see, et ebaravi pooldavad arstid saavad Eestis praktiseerida, et seaduses on auk.

Uuetoa kinnitas, et pseudotohtrite probleem ei ole Eesti kindlasti suur, kuid viimasel ajal ilmsiks tulnud juhtumid on siiski probleemiks.

Sellel, miks patsiendid võivad pöörduda ebaravi poole, on Uuetoa sõnul erinevaid põhjuseid.