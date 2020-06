Siim Valmar Kiisler: EKRE on hakanud vaikselt süvariigistuma

Kiisler teatas intervjuus, et teda üllatab ERJK kaotamise debatis kõige rohkem EKRE positsioon.

"Erakond, kes veel aasta tagasi või isegi vähem rääkis mingist tohutust võitlusest süvariigiga, tuleb nüüd välja ettepanekuga, et anname poliitikute üle järelvalve ühele ametkonnale ja mittepoliitilistele ametnikele. See on minu jaoks üllatav käitumine. Vastupidi - see on võitlus süvariigi eest EKRE poolt," rääkis ta.

"Kui veel mõni aeg tagasi vaatasime imestusega, kuidas püüti väga rohmakalt ja saamatult politsei- ja piirivalveameti juhti kuidagi veidralt kangutada, siis nüüd räägitakse täiesti vastupidist juttu. Reaalne tegevus on väga tugevalt muutunud selles osas, et selline süvariigistumine toimub seal nüüd," avaldas Kiisler.

EKRE puhul tõi Kiisler välja veel ühe üllatusmomendi, mis selgines maasikakorjajate ja põllumajanduse teemal peetud debatis, kus EKRE käitus tema hinnangul "väga võimuerakonnana." "Väga üllatav ja väga kiire muutus võrreldes varasemaga. Tavaliselt, kui uued tulevad esimest korda võimule, siis nad ikka räägivad, et seni on ikka valesti tehtud ja nüüd tuleb rohkem rahvast kuulata," selgitas Kiisler.

Küsimusele, kas valitsus ikka peab uute valimisteni vastu, vastas Kiisler, et ei tea. "Ma arvan, et kui kolme erakonna liidrid kokkulepped tegid, siis nad siiralt mõtlesid, et neljaks aastaks tehti valitsus. Aga eks elu läheb ja aeg möödub. Kuidas see kõik lõpuks välja kukub..."

Täispikka intervjuud Kiisleriga loe ERR-i uudisteportaalist.