Siim Kiisler: ühenduse Parempoolsed eesmärk on Isamaa-sisese poliitelu aktiveerimine

Isamaa liige Siim Valmar Kiisler rõhutab, et liikmeühendus Parempoolsed on vajalik eelkõige Isamaa-siseseks poliiteluks ja liikmete aktiveerimiseks. "Liikmeühenduse roll on kindlasti eelkõige erakonna sees veenda kõiki erakonna liikmeid nende rõhuasetuste toetuses," selgitas ta rühmituse vajalikkust Delfile.

Samas ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder Delfile, et ühendus on oluline eelkõige erakonna põhialuste levitamiseks ühiskonnas.

Kiisler selgitas, et Isamaa sõnumid levivad siseringkonnast välja nende erakonna liikmete abil, kes kuuluvad ka Parempoolsete hulka ja jagavad ühenduse ideid.

"Isamaa valikutest ja otsustest sõltub ju täna Eestis väga palju. On aastakümneid sõltunud ja sõltub täna ja sõltub edaspidi," rõhutas ta Isamaa prioriteetide olulisust Eesti ühiskonnas.

Kiisleri arvates peavad nad praegu tegelema päriselu küsimustega, et kasvatada taas inimeste jõukust. See on tema sõnutsi kõige suurem väljakutse, millega erakond aktiivselt tegelema peab.

"Parempoolsete soov on, et erakonna poliitilised rõhuasetused keskenduksid majanduskasvule, ettevõtlusvabadusele, isikuvabadustele, sellepärast, et meil on ju tegelikult majanduses praegu rasked ajad," lausus ta.

Kiisler usub, et erakonna positsioonid valitsuses ja riigikogus saavad olema kooskõlas ühenduse ettepanekutega. Ta lisas, et Isamaa peab seisma oma väärtuste eest eriti siis, kui koalitsioonis esineb lahkhelisid.

Kaja Kallas ütles täna Delfile, et ühenduse loomine viitab, et erakonnas Isamaa on käimas arutelud otsustamaks, milline peaks olema edasine kurss. Kallas pakkus, et loogiline ja mõistlik oleks luua valitsus Reformierakonnaga. "See ei ole praegu meie liikmeühenduse teema. Me räägime sellest, millised peavad olema poliitilised rõhuasetused erakonnas Isamaa. See, mis Kaja Kallas siin räägib, pole antud kontekstis üldse oluline," sõnas Kiisler.

Kiisler kinnitas, et Isamaa ei lagune ja jätkab ühtse erakonnana.