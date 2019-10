Siim Kallase hinnangul peaks Kadri Simson valima kabinetiülema Eestist

“Neid kohti, positsioone, mis automaatselt avanevad eestlasele, Eesti vabariigi kodanikule, on imevähe. Jah, meil on täna üks peadirektor, tähtsaid kohti mõnel pool mujalgi, aga see on paljuski nii juhtunud, et inimesed ise on võimekad, see ei ole automaatne. Automaatne koht on komisjoni liige ja kabinetiülem. Kui sa nüüd loobud sellest, siis sa jätad lihtsalt Eesti, kellegi tuleviku, inimese jaoks selle võimaluse kasutamata,” kommenteeris Kallas ETV saates “Esimene stuudio”, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kallas tõdes, et Eesti ametnikul on kabinetiülemana esialgu kindlasti raske, et harjuda ja õppida, kuidas see töö käib.

“Kabinetiülem on see, kes juhib, see on sinu staap, ta valmistab materjalid ette, korraldab kõik asjad.Kui sa oled komisjoni liige, siis ta on sinu parem käsi — ta peabki olema sinu parem käsi, kõige usaldusväärsem inimene —, ma ei pea heaks mõtteks, et võtta ta mujalt,” rääkis Kallas.

Rääkides Kadri Simsoni kuulamisest neljapäeva hommikul parlamendis, ütles Kallas, et Simsoni esinemine oli igavavõitu, kuid ta sai hakkama.