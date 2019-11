Siim Kallas pääses haiglast koju

„Mul olid vereloomehäired, mis ulatusid ka neerudesse, ja selle pärast läks nii kaua,” ütles Kallas. „Tunnen ennast praegu hästi, aga mitu kuud oli ikka väga... Kosuda on vaja. Ravi käib edasi, see ravitakse välja, aga haiglas ei pea enam olema.”

22. oktoobril sai teatavaks, et Siim Kallas on haiglas. Reformierakonna esimees Kaja Kallas, Siim Kallase tütar ütles siis ajakirjandusele, et Siim Kallas läks tervisekontrolli ja arstid soovitasid tal jälgimise alla jääda.

2017. aasta alguses käis Siim Kallas Põhja-Eesti Regionaalhaiglas südameoperatsioonil.