Siim Kallas käis Siret Kotkaga lõunal. Mis asjus kohtusid opositsioonijõu käilakuju ja peaministripartei juhatuse liige?

Reformierakonna ühel asutajal, teenelisel poliitikul Siim Kallasel võib olla peaministripartei juhatuse liikme Siret Kotka poole pöördumiseks miljon erinevat põhjust - teemadena ei saa välistada näiteks toetuse otsimist presidendivalimistel, aga ka mitte ääri-veeri konsultatsioone praeguse valitsusliidu tervise osas. Siret Kotka jääb kohtumist kommenteerides ootuspäraselt kidakeelseks.

Kotka vastas Delfi päringu peale, et lõuna Siim Kallasega ei puudutanud ei presidendivalimisi ega pinna sondeerimist Keskerakonnas. “Oleme vanad tuttavad. Tegu oli sõbraliku vestlusega, rääkisime mitmetel teemadel,” rääkis Kotka ja kinnitas, et skeeme kohtumise tagant otsida ei maksa.

Siim Kallas on viimase paari nädala jooksul pigem veidrate uudistega avalikkuse ette jõudnud. Eile pälvis ta näiteks tähelepanu asjaoluga, et on sattunud Isamaa suurtoetajate hambusse.

Delfi kirjutas eile, et Isamaa suurtoetajad Parvel Pruunsild ja Margus Linnamäe on Delfile teadaolevalt esitanud kahjunõude Reformierakonna auesimees Siim Kallasele. Kui Kallas vabandab, ei pruugi asi kohtunõudeni jõuda.

Siim Kallas ütles kaks nädalat tagasi Õhtulehe veergudel, et mulluste riigikogu valimiste järel oli keegi "nupumees" soovitanud oravatel valitsusliitu pääsemiseks kokku leppida Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsioon. Sisuliselt väitis Siim Kallas sellega, et erakonnal Isamaa puudub voli ja võimalus oma poliitikat ise otsustada, ohjad on hoopis täiel määral partei suurrahastajate käes.

Ligi 20 tundi pärast intervjuu avaldumist avaldas Siim Kallas sotsiaalmeedias kahetsust, et Isamaa suurtoetajate teemal nõnda hoogsalt sõna võttis.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo kinnitas eile Delfile, et tõepoolest on ärimehed Parvel Pruunsild ja Margus Linnamäe esitanud omapoolsed nõudmised seoses Siim Kallase poolt antud intervjuuga Õhtulehes.

"Kuivõrd see teema ei puuduta erakonda ja on eraisikute vaheline vaidlus, siis mingeid täpsemaid kommentaare Reformierakond anda ei soovi," lisas Keldo.