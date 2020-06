Siim Kallas Isamaa käpiknukluse-süüdistusest: võib-olla nupumees liialdas, võib-olla ei liialdanud ka

Kui tõsiselt seda "nupumehe"-meenutust võtta saab, pole selge, kuna Kallas jäi Delfile olukorda selgitades kidakeelseks.

Eile õhtul avaldas Õhtuleht intervjuu Siim Kallasega, kes väitis, et Reformierakonnal polnud pärast viimaseid valimisi lootustki koalitsiooni saada. "Muidugi pole ma erapooletu, aga ma ütlen, et meil ei olnud lootustki valitsusse pääseda. Meid ei lastud kusagile läbirääkimistelegi," teatas Kallas.

Lisaks väitis ta, et koalitsiooni loomise plaanidega soovitati vestelda hoopis Isamaa suurannetajatega: "Kujutage ette, mida üks nupumees meile soovitas: selleks, et koalitsiooni saada, oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni." Seda lauset võiks ehk pidada edasi räägitud naljaks, ent kogenud poliitik Kallas jätkab intervjuus viisil, mis ei jäta ruumi kaksipidi arusaamisele, et jutt oli tõsine: "Kujutage nüüd ette, mis ma praegu ütlesin! Mõelge nüüd, kus riigis me oleme – see on ju Moldaavia!"

Kuivõrd süüdistus on ränk, sest annetajad ei tohiks saada võimalust dikteerida, kuidas valitsus moodustatakse, küsis Delfi Kallaselt üle, kas ta tahaks vahest räägitule rohkem valgust heita.

Kas see "nupumees", kellele viitate, on reformierakondlane? Kui mitte, siis mis erakonna liikmega tegemist oli?

Ei taha vastata.

Kas tegemist oli poliitiku või ärimehega või kellegi hoopis erakonnatuga?

Ütleme nii, et asja tundva inimesega.

Kas selle "nupumehe" jutt võis olla nali või rääkiski ta seda tõena?

Võib-olla liialdas, võib-olla ei liialdanud ka.

Kui jutt oli tõsine, siis kas Reformierakonnas kaaluti võimalust Linnamäega ja Pruunsillaga ühendust võtta?

Ei, ei kaalunud. Nii need asjad ei käi. Kui käiksid, siis oleks päris kole, vast (nupumees - toim.) ikka liialdas.

Kas tulevaste valimiste puhuks räägite juba Linnamäe ja Pruunsillaga ära, et koos Isamaaga koalitsiooni saada?

Ei, need asjad ei käi nii. Kui tahame koalitsiooni Isamaaga teha, siis tuleb ikka Isamaaga rääkida, mitte kasutada kedagi vahenduseks.