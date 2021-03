Signe Riisalo Nõmme Kalju treeneri juhtumi taustal: seksuaalse enesemääratluse iga tuleb tõsta

"Seksuaalne väärkohtlemine varjutab ohvrite elu ka aastate pärast. Lastelt ei tohi täiskasvanud oodata "mõistlikku" käitumist ja oskusi ennast kaitsta ja aidata. Laste aitamine on täiskasvanute ülesanne," kirjutab ta Facebookis.

Ta usub, et täna ei kahtle keegi, et seksuaalse enesemääratluse iga tuleb tõsta. "Kehtiv karustusõigus näeb ette alla 14-aastase suhtes toimepandud teo karistamise. Aga me teame, et haavatavad ja eriti sõltuvussuhetes on ka noored peale oma 14. sünnipäeva," märgib ta ja lubab teha ettepaneku seaduse muutmiseks ning viia see arutelu koos haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja justiitsministri Maris Lauriga valitsuse ja riigikogu lauale.

Endine naisjalgpallur, kes kasutab tänasel päeval nime Mia Belle Trisna, paljastas sel nädalal Kanal 2 saates "Õhtu", et temalt röövis 14-aastasena süütuse üks jalgpallitreener. Reedese jalgpalliliidu pressiteatega sai kinnitust fakt, et Trisna pidas silmas Getulio Aurelio Fredot.

Laupäeva õhtul rääkis 66-aastane Fredo ka Delfile oma versiooni suhtest, mis tema sõnul oli konsensuslik ning ilma igasuguse sunnita.