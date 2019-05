Signe Riisalo alustas tööd Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmena

Signe Riisalo on 26 aastat töötanud sotsiaalministeeriumis lastekaitse ja hoolekande valdkonnas.

Enda sõnul lähtub ta liberaalina oma töös üksikisikust ja perekonnast, nende vabadustest ja õigustest ning vabast enesmääratlusõigusest. “Minu motivaator on inimene, iga Eesti inimene. Riigi ülesanne on luua vabaks eneseteostuseks sobilik keskkond, sealjuures lähtudes põhimõttest, et ulata õng mitte kala. Ettevõtlikkuse, enesetesotuse ja isikliku arengu eest on vastutus igaühel endal, riik peab kõrvaldama tõkked," ütles Riisalo.

Ta lisas, et riigi toimimise üks alustalasid on korras majandus ja rahandus, aus ja läbipaistev kohtusüsteem, keskkonnahoid ning konstruktiivsed suhted liitlastega rahvusvahelises koostöös. "Seni on need valdkonnad toetanud Eesti inimese ja ettevõtja tegevust ja täna on meie kohustus hoida ülesehitatut," kinnitas Riisalo.