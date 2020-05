Sibul: Isamaa ei olnud erakondade rahastamiskomisjoni kaotamise peamine algataja

ERJK tegevuse üle on kõige kõvema häälega nurisenud Keskerakond, sest ERJK on just selle erakonna tegevust kõige rohkem uurinud. Selle tulemusel on Keskerakond ja selle poliitikud saanud ridamisi ettekirjutusi tagasi maksta ebaseaduslikke annetusi. Suurimad ettekirjutused ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse. Kas Keskerakond oli ERJK kaotamise taga?

Sibul nentis, et ERJK-ga seotud küsimusi on poliitikute seas pikemalt arutatud. Kas see oli aga Keskerakond, kellelt tuli peamine tõuge ERJK kaotada, ta ei mäletanud. Kindlalt teadis ta vaid seda, et tõuge ei tulnud Isamaalt.

Sibul ütles, et eelnõuga ette nähtud erakondade rahastamise järelevalve üleandmine riigikontrollile on loomulik lahendus. Riigikontroll on põhiseaduslik institutsioon, mille juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist riigikogu presidendi ettepanekul. Sellisena on riigikontroll Sibula sõnul erakondadest ja valitsusest sõltumatu.

Praegune olukord, kus ERJK-s on erakondade endi esindajad ja mõned institutsioonide esindajad, toob Sibula sõnul kaasa selle, et järelvalvealused kontrollivad iseennast.

Sibul ütles, et praegu riigikogu kantselei all olevad summad, mis kuluvad ERJK tegevuse peale, tuleks viia riigikontrollile. Kuidas riigikontroll erakondade rahastamise järelvalvet tegelikult teostama hakkab, on tema sõnul riigikontrolli enda teha.