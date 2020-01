Shanghais elav eesti arhitekt: tööl tuleb täita ankeet, kui peaks haigestuma või Wuhanist pärit inimestega kohtuma

Shanghais elava arhitekti Tõnis Kimmeli puhkust pikendati 7. veebruarini, kuigi algselt oleks ta Hiinasse naasma juba 3. veebruaril.

"Tööl tuleb täita ankeet, kui peaks haigestuma, kohtuma inimestega Wuhanist või ise kuhugi mujale reisima. On ju ikkagi puhkuste aeg," kirjeldas Kimmel sealseid olusid.

"Paljud muuseumid on kinni, üritusi ei toimu. Ka meie väike joonistusgrupp jätab välja minemata," lisas ta.

Samuti kihab Kimmeli sõnul iga sotsiaalmeediagrupp ja sõpradega räägitakse alatasa koroonaviirusest.

Siiski ei tunne ta hetkel ohtu oma tervisele. "Gripp tundub Eestis praegu mulle ohtlikum," märkis Kimmel. "Eestis käisin maskiga jooksmas, kuna avastasin, et nii on külma õhu sisse hingamise oht väiksem."

Shanghais tuleb aga maski teistel põhjustel kanda ja seda nõuab ka riigivõim. Samuti edastatakse Kimmeli sõnutsi ametlikke teadaandeid, milles öeldakse, et ilma mõjuva põhjuseta ei tasu reisida.

Viiruse mõjust igapäevasele elule saab ta paremini aimu, kui järgmisel nädalal Shanghaisse naaseb.

Hiinas levima hakanud uus koroonaviirus 2019-nCoV on praeguseks jõudnud ka mitmesse teise riiki. Olukord muutub kiirelt ja igapäevaselt teatatakse uutest juhtumitest uutes riikides.

Hetkeseisuga puudutab haigus 6057 inimest (eile 4474), kellest koguni 5970 (eile 4409) on Hiinas. Levikukohtade lõikes on nakatunute hulga poolest Tai (täna 14 nakatunut, eile 8) Hong Kongist (nii eile kui ka täna 8 nakatunut) ette rebinud. Järgnevad Taiwan (8 nakatunut) ja Jaapan (7 nakatunut), mis eile samuti olid nakatunute hulga poolest pingereas allpool. Samuti on nakatunuid juurde tulnud Malaisias (7 nakatunut) ja Singapuris (6 nakatunut).