Sessioonõpe kasvatab huvi õpetajaks õppimise vastu: ülikoolidesse laekus ligi pool tuhat avaldust enam

Ka magistriõppes on rohkem avaldusi alushariduse pedagoogi ja eripedagoog-nõustaja õppekavale. Siiski on ka aineõpetajate puhul näha mitmel erialal väikest tõusu, teistest rohkem avaldusi laekus eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeeleõpetaja õppekavale.

Grete Mai Keert ütles, et võrreldes eelmise aastaga TLÜ haridusvaldkonna vastuvõtus erilisi muudatusi polnud. “Uusi kavasid ei lisandunud, õppekorraldust ei ole samuti muudetud, sest enamik õpetajakoolituse erialasid on juba nagunii sessioonõppes. Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja kava sel aastal ei avatud, sest see läbib uuenduskuuri ja avatakse loodetavasti järgmisel aastal uue ja paremana.”

“Hea meel on tõdeda, et õpetaja ameti populaarsus aasta-aastalt tõuseb. Siin mängib rolli üha konkurentsivõimelisem töötasu ja kindlustunne, et tegemist on elukutsega, mille vastu ei kao nõudlus ka keerulisematel aegadel, “ kinnitas Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse peaspetsialist Kadri Ratas, viidates kevadise koroonapuhangu mõjule tööturul. Ratase hinnangul pani eriolukord ühiskonda õpetaja tööd veelgi enam väärtustama. “Õpilased ja lapsevanemad mõistsid, et koolitarkus ei jõua pähe iseenesest ning hakkasid hindama õpetaja töö panust.”

Kadri Ratase sõnul on ka õpetajad ise hakanud avalikkusele rohkem rääkima oma töö tähendusest, väljakutsetest, motivaatoritest ja arengutest õpikäsituses, mis omakorda on laiemale üldsusele avanud õpetajaameti tänapäevase olemuse. “Rõõm on näha, et ülikoolid pakuvad õpetajakoolituses paindlikke õppimisvõimalusi, mis võimaldab õpetajakoolitusse tulla ka inimestel, kes soovivad teha karjääripööret," lisas ta.