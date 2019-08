Sergei Metlev kritiseerib Madisoni avaldust: politseijuht Elmar Vaher on järgmine EKRE malaka ohver

Jaak Madison, Sina oled juba paar aastat tegelenud abipolitseinikuna politseiülesannete täitmisega - kas Sa ei tunne, et Sinu hirmutamine seeriast "küll me Sind kohe maha võtame, meil on kompra olemas" on pehmemalt öeldes politseivolitustega võimukandjale (abipolitseinik on just seda seaduse silmis) ebaeetiline ning tõsiselt kahjustab abipolitseinike usaldusväärsust, kellelt ühiskond ootab politseiteemadel parteilist neutraalsust? Minul jookseb kaheksas aasta abipolitseinikuna, olen jätnud politseitöösse tuhandeid elutunde ja sellist sigadust ma pealt vaadata ei kavatse.

Mõistan, mida EKRE teeb - Helme hallatavast siseministeeriumist on tulnud elutruu teade, mis saab, kui valitsus rahanduse vallas hakkama ei saa, ja kogu süüd nüüd veeretatakse ametnike kaela, kel on end raske kaitsta. Järgneb juba harjumuspärane jalaga kubemesse löömine, et kõik informeeritud professionaalid vaikima sundida. Sest partei ju peab võitma, põlegu kasvõi sada metsatukka! Aga Sina, Jaak, kes Sa oled näinud, kui raske on politseitöö (mida Vaher on nuusutanud alates madalamast ametist); kui väikeste vahenditega teeb politsei (sh abipolitseinikud) Eesti inimeste heaks väga palju ära; kui palju on politsei paremuse poole arenenud, Sina siis ähvardad selliselt ja ründad madalalt oma tööd rahulikult tegevat spetsialisti.

Minu meelest on vaja valida - olla poliitiline sõjard, kes lööb ja virutab, või siis säilitada elementaarne viisakus ning respekt institutsiooni vastu ja olla abipolitseinik edasi. Need kaks kokku ei käi. Ja komprast ma soovitaks delikaatselt vait olla, kui pole kohe siin ja praegu midagi konkreetset ja tõsist öelda. Lisaks: abipolitseiniku seaduse § 2 lg 4 ütleb: "Abipolitseinik peab järgima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid.". See koodeks ütleb näiteks: "Avaliku võimu teostajat iseloomustab ausus ning austus avalikkuse ja kaastöötaja vastu.", "Ametnik on väärikas, vastutustundlik ja kohusetundlik.". Mõtle sellele ja otsusta, ära pane teisi tublisid abipolitseinikke raskesse olukorda, kus me peame selgimata avalikkusele Sinu käitumist."

PPA-d ähvardab koondamine

Siseministeeriumi ülesandel esitavad haldusala asutused augusti keskpaigaks ministeeriumile ettepanekud, kuidas vähendada oma tegevuskulusid kolme protsendi võrra. PPA puhul tähendaks selline kärbe paljude investeeringute edasi lükkamist ja umbes 150 ametikohast loobumist, teatati paar päeva tagasi töötajatele PPA siseveebis.

"Riigiasutuste kokkuhoiu tegelik vajadus ja maht selguvad sügisel riigieelarve aruteludel, kuid valitsus andis kevadel ministeeriumidele ülesande leida eelarves kolme protsendi ulatuses kokkuhoiukohti," on teatesse märgitud.

Peadirektor Vaheri sõnul ei ole PPAs võimalik kärpeülesannet täita nii, et see inimesi ei puuduta. "Esimese asjana jätaksime ära ja lükkaksime edasi võimalikult paljud investeeringud, kuid summa suurust arvestades sellest kaugeltki ei piisaks," nentis ta.

Vaheri sõnul tähendab eelarve vähendamine PPAs paratamatult ka koondamisi, mistõttu on iga kärpeotsus inimlikult raske. "Praegune olukord on selles mõttes veel raskem, et siis saime kokkuhoitu arvelt palku tõsta. Täna liiguks kogu kärbitud raha meie eelarvest välja," ütles Vaher PPA teates.