Septembrist kaob lapsehooldustasu

Kui peres kasvab kuni 3-aastane laps, saab pere iga lapse pealt praegu igakuist toetust 38,36 eurot. Kui peres on veel lapsi, kes on vanuses 3–8 aastat, siis makstakse lisaks 19,18 eurot iga lapse pealt. See väike abiraha aga kaob.

Hiljemalt 31. augustil sündivad lapsed saavad lapsehooldustasu vana korra järgi ja kõik, kellele on praegu määratud või juba saavad lapsehooldustasu, saavad seda ka edaspidi.

Septembrist muutub ka vanemahüvitise arvutussüsteem. Varasemalt arvutati vanemahüvitis selle kalendriaasta tulude alusel, mis eelneb vanemahüvitise õiguse tekkimise aastale. Uue arvutussüsteemi järgi lahutatakse esmalt lapse sünnikuule eelnevad 9 kuud ning hüvitist arvutatakse sellele üheksale kuule eelnenud 12 kuu pealt. Taas jäävad enne septembrit määratud ja juba saavad hüvitised samaks.