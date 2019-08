Septembrist kaob lapsehooldustasu, kuid ministeeriumi arvates ei kaota rahaliselt keegi

Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Pirjo Turk selgitab lapsehooldustasu kaotamist sellega, et tasu on kaotanud oma algse rolli. “Algselt oli selle toetuse mõte tagada väikelapse lapsevanemale asendussissetulek, kuid kuna aastast 2004 täidab asendussissetuleku rolli lapse kasvatamise perioodil vanemahüvitis ning viimastel aastatel on suurenenud oluliselt nii lastetoetused kui perehüvitised, siis algset rolli lapsehooldustasu enam ei kanna,” ütles Turk. “2017. aasta detsembris võttis Riigikogu vastu otsuse lapsehooldustasu maksmine järkjärgult lõpetada ja vastavad vahendid integreerida vanemahüvitise süsteemi, võimaldades maksta isadele täiendavat vanemahüvitist ning kasutada vanemahüvitist kolme aasta jooksul.”

Tasu kaotamine mõjutaks eelkõige lasterikkaid peresid, kuid alates 1. juulist 2017 kehtib lasterikka pere toetus, mis on lapsehooldustasust oluliselt suurem ja mida makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni või keskhariduse omandamise lõpuni, rääkis Turk. "Seetõttu võib ka tõdeda, et alates septembrist kehtima hakkava muudatusega ei kaota rahaliselt keegi, kuna lapsehooldustasu makstakse pärast vanemahüvitise lõppemist ning need, kes on seni saanud lapsehooldustasu, saavad seda kuni vastava õiguse kehtimise lõpuni," ütles Pirjo Turk.

Lasterikka pere toetus on 300 eurot kuus peredele, kus on kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last ning 400 eurot kuus peredele, kus on seitse ja enam lapsetoetust saavat last.