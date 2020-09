Septembri viimasest esmaspäevast pääseb piiranguteta Soome vaid tööle

Nakkusnäitajad on Eestis ja Soomes väga erinevad, seetõttu on ka oodata muudatusi Soome reisimisel. Välisminister Urmas Reinsalu selgituse järgi võetakse selle esmaspäeva seisuga nakatumisnäit, mis Eestis on üle 25 ning nädalaajalise viitega ehk 28. septembrist (k.a) hakkab kehtima uus kord, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"See uus kord praeguse seisuga näeb ette seda, et esiteks, kõik inimesed, kellel on töökoht Soomes, saavad senise korra alusel Soome minna ilma karantiinita või mingite piiranguteta. Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rääkis Reinsalu ERR-ile.

Sama kehtib ka Soome kodanikele, kes käivad vahepeal Eestis ja tahavad siis Soome tagasi minna. "See kindlasti avaldab negatiivset mõju turismile," nentis Reinsalu.

Ministri tõdemus, et eneseisolatsiooni nõue pärsib turismi, pälvis tähelepanu ka Soome meedias, kus mitmed väljaanded, sh Ilta Sanomat ja Helsingin Sanomat, seda kajastasid.

Oktoobris kavatseb Soome rakendada ka sellist süsteemi, kus testimisega on võimalik eneseisolatsiooni alt vabaneda.

Soome pole ametlikult ülalkirjeldatud korrast teatanud.

Eesti haigestumusnäitaja 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul on tänase seisuga 30,85.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!