September uudistes: EKRE on märgatavalt rahunenud

Varasemate kuude ülevaadetes oli juttu, et opositsioonierakondade liidrid ei suuda kõneaine pakkumises võistelda koalitsioonierakondadega. Septembris jäi üldpilt samaks. Reformierakonna juhist Kaja Kallasest oli pea viis korda vähem uudiseid kui Keskerakonna liidrist Jüri Ratasest.

Ka riigikogu väliste erakondade seis pole septembris paranenud - neist pole jätkuvalt suurt midagi uudisvoos. Kliimaneutraalsus oleks teemana võinud igati sobida nii Elurikkuse erakonnale kui ka Roheliste erakonnale. Uudistes on aga juttu pigem Roheliste erakonna võlgadest ja esinaise Züleyxa Izmailova ökopesast.

Mis läks arvesse?

Arvestatud on Delfi, Postimehe ja ERRi augusti uudisvoos kajastuvate artiklite pealkirju, juhtlõike ja märksõnu. Artiklite kogusisu ei olnud, kuid sellest pole lugu. Ehkki kõrvaltegelasi võib leida kasvõi joonealustest märkustest, on reeglina just neis kolmes kohas kirjas see, kellest ja millest uudis üldse räägib. Pealegi on pealkiri see, mis on artiklit avamata nähtav, juhtlõik see, mis läheb sotsiaalmeediasse ringlema ning märksõnad need, mis on otsingumootorite lemmikud.

Artiklitest sai arvestatud kõiki, mis kajastusid uudisvoos perioodil 1. august kuni 31. august. Loendatud sai artikleid, mitte nimesid - kui näiteks pealkirjas ja juhtlõigus oli "Jüri Ratas", siis see läks arvesse ühe eest. Leitav pidi olema eesnimi koos perenimega. Arvestatud sai ka nimede käänamisega ehk näiteks "Jüri Luige sõnul" läks arvesse. Erakondade nimede puhul sai arvestatud nii käändeid kui ka lühivorme nagu "EKRE", "SDE", "KE". Samuti läksid arvesse "keskerakondlane" või "sotsiaaldemokraat". Eraldi sai arvestusest välja praagitud nii teiste riikide keskerakonnad, rohelised salatid, Eesti hümn kui ka uudised, kus oli juttu päikesekreemist või sekretäridest.