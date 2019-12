SENSOR PIIRIDEL | Ukrainast KFCsse: kuidas piirivalve sihib ebakorrektset tööjõudu

Piia Osula reporter Georg Madis Puhm RUS 2

See, et keegi soovib mitte kõige ausamate soovidega riiki saabuda, on Tallinna lennujaamas pea igapäevane nähtus.