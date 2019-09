Seljavigastusega nelja lapse isa sai raviks vajamineva summa kokku: olen algusest peale imedesse uskunud

Mees on olnud pikalt ratsatooli aheldatud, kuid pärast nelja aastast trenni ning taastusravi on ta võimeline lühikese maa ka karkudel läbima. Aktiivsemat elu ihaldavat meest see siiski ei rahulda, ning ta on otsustanud proovida Moskva haiglas eksperimentaalravi tüviraku siirdamise näol.

Protseduur koos reisikuludega maksab kokku 80 000 eurot, kuid haigekassa ei rahasta eksperimentaalravi ei Eestis ega mujal.

Seega lõi Argo koos näitlejast sõbra Andres Ojaga raha korjamiseks veebilehe ning asutasid MTÜ Muutes Maailma, mille eesmärk pole kokku saada ainult Argo raviraha, vaid aidata ka teisi selgroo- ja seljaaju vigastusega inimesi, kes võiksid parandada oma elukvaliteeti tüvirakkude siirdamise protseduuriga.

Täna hommikul kirjutas Leetmaa sotsiaalmeedias, et on algusest peale imedesse uskunud: "Mina olen algusest peale olnud veendunud, et tuleb päev, mil ma taaskord jalgadele tõusen. Ja see päev on Teie kõikide abiga liikunud palju lähemale- see päev on liikunud 80 000.- eurot lähemale 0-st, kõigest mõned kuud tagasi. Ma tänan, et ka teie sellesse usute!"

"Minu sügavaim tänu ja kummardus teile kõigile, et leidsite oma kiirete elude, laste, perede ja tööde kõrvalt ja arvelt aega, et seda kõike toetada," ütles Leetmaa.

"Päris lõplikud annetuste numbrid saame teile kajastada meie kodulehel ilmselt järgmise nädala teisipäeval, kuna Elisa ja Telia tasulistele numbritele tehtud annetuste täpset numbrit meie ise veel täna ei näe," lisas ta.

"Kogu raha, mis minule tehtud toetustest üle jääb, ootab Muutes Maailma kontodel järgmist abivajajat," kinnitas Leetmaa.

Annetuse tegemiseks: