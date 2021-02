Selgusid esimesed Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi võitjad

„Täname kõiki autoreid, kes esimesele stipendiumile kandideerisid. Taotluste hulgas oli palju häid ideid, mistõttu oli võitjate välja valimine omajagu keeruline. Võidutöid iseloomustab huvitav teemavalik, originaalsus, põhjalikkus, aga ka erinevate meediumite kasutamine ja omavaheline põimimine,“ ütles Oivalise Ajakirjanduse juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu. Jääme huviga ootama tööde valmimist ja avaldamist.“

3000-5000 euro suuruse stipendiumi saavad järgmised autorid ja nende projektid:

Ester Vaitmaa, Ats Nukki ja Taavi Arus – „Vaimne tervis Eestis“

Vitali Bestšastnõi, Ekaterina Pavlova ja Nikolai Lomaško – „Venelaste paralleelmaailm“

Kadri Paas ja Joosep Kaas – „Mis saab inimestest, kellel pole midagi teha“

Nils Niitra ja Helen Mihelson – „Lõputu ääremaastumine“

Kadri Kõusaar – „Laste vaesus“

Rüütsalu rõhutas, et see on alles algus, sest sihtasutus hakkab stipendiumeid välja jagama kord kvartalis. „Seetõttu soovitan kõigil huvilistel meie tegemistel silma peal hoida, kuna peagi teeme teatavaks uue taotlusvooru ja avaldame teemad, mille kohta lugusid ootame,“ selgitas ta.

SA Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi eesmärk on võimaldada luua ajakirjanduslikku sisu, mis nõuab autoritelt tavapärasest rohkem aega ja pühendumist. Sündivad lood võiksid muuta Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks.

Lugude esmaavaldamise koht on Ekspress Meedia ASi või Õhtuleht Kirjastuse ASi väljaanded. Ühe kuu möödumisel esmaavaldamisest võib lugusid avaldada ka teistes kanalites.

SA Oivaline Ajakirjandus asutajad on Hans H. Luik, Viljar Arakas ja Siim Tuisk. Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad lisaks Rüütsalule veel Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes valivad ühtlasi välja ka stipendiumi saajad.

Ajakirjandusstipendiume rahastavad Hans H. Luik, Raul Kirjanen, Viljar Arakas ja Hugo Osula perekond. Ajapikku on toetajaid veelgi juurde tulemas.

Täpsem info kandideerimistingimuste kohta on kodulehel ja ja Facebooki lehel Sihtasutus Oivaline Ajakirjandus.