Selgusid aasta ajakirjaniku nominendid. Nende hulgas on ka Sulev Vedler

Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejevi puhul märkis žürii, et Põhjarannikus on alati kõik Ida-Virumaa piirkonna teemad kajastatud. Erik Gamzejevi puhul on tegemist ajakirjanikuga, kes on suutnud oma lehe teha suureks. Erik Gamzejev on kolme kategooria nominent: vene arvamuses, maakonna uudises ja maakonna olemuses.

Maalehe ajakirjaniku Heli Raametsa puhul märkis žürii, et tema üheks oluliseks teemaks on toiduohutus ja kõik mäletavad läinud aastast tema kirjutatud Eesti maasikate teemalisi lugusid.

Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Sulev Vedleril oli 2019. aasta tippaasta oluliste lugudega. Sulev Vedler võitis tänavu ka uuriva ajakirjanduse auhinna koos Anna Pihliga Rahvusringhäälingust.

Meedialiidu peapreemia „Aasta ajakirjanik 2019“ antakse Meedialiidu liikmeskanali ajakirjanikule tema viimase aasta väljapaistva töö eest. Preemia suurus on 5000 eurot (neto) ja sellele lisandub kullatud sulg, mille autorid on metallikunstnik Ive-Maria Köögard ja klaasikunstnik Katrin Tukmann.

Tiitli saaja avalikustatakse 6. märtsil Tallinnas toimuval pressipeol.

Žürii tööd juhtis meediaekspert ja –õppejõud Tiit Hennoste. Žüriisse kuulusid Postimehe peatoimetaja asetäitjad Aivar Reinap ja Kalev Korv, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Maalehe tegevtoimetaja Raivo Murde, meediaekspert ja Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ning Raplamaa Sõnumite peatoimetaja Tõnis Tõnisson.