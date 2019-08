SELGUS MAJAS: Prügiauto taha ei tohi sõidu ajaks haakuda

"Jäätmete veoks valmistatud auto tagaosas olevad väljaspool sõiduki keret paiknevad astmed ei ole mõeldud tavaliikluses sõitjate veoks, vaid on pigem ette nähtud teatud tingimustel tööülesannete täitmiseks," vastas ministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter Ragn-Sellsile. Liiklusseaduse kohaselt tohib sõitjaid sõidukis vedada ainult selleks ettenähtud kohtadel ja viisil.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles ERR-ile, et nende jaoks on ministeerumi seisukoht üllatav, sest maanteeamet oli varem Ragn-Sellsile nõusoleku andnud.

"See on hästi oluline just tiheasustuses, linnas. See on tähtis sellepärast, et laadija ei peaks 300 korda kabiini ronima, kui käiakse konteinereid tühjendamas. Astmelaual on turvaseadmed olemas, mis võimaldavad kohe reageerida, kui midagi muutub ohtlikuks," rääkis Pesti ERR-ile, ja lisas, et ettevõte sai just kätte uued Scania prügiveokid, kus kõik vajalikud seadmed olemas.

Peale maanteeameti, kes loa andis, küsis Ragn-Sells nõusolekut ka politsei- ja piirivalveametilt, kes luba ei andnud. Kuivõrd kahe ameti hinnangud olid vastukäivad, pöörduski Ragn-Sells lahenduse saamiseks MKM-i poole.

Ministeeriumi hinnangul peaks peaks astmelaudadel inimeste veo jaoks kehtestama eraldi nõuded, kuid senikaua on tegu mittelubatud tegevusega. Kuna neid nõudeid jäätmete veoks ettenähtud veoautole ei ole kehtestatud, ei ole seadusandja tahe seni olnud lubada sõidutada sõitjaid väljaspool veoauto keret paiknevatel astmelaudadel.