Selgus käes: inimesed saidki kalli raha eest petta. Linnamäe firma müüs tulikalleid maske, millel polnudki kaitseklassi.

Kaheksandal aprillil kirjutas Eesti Päevaleht, et isikukaitsevahendite asjatundjate sõnul ei saa nimetatud maskid antud klassiga olla, sest nad lihtsalt ei saa istuda näol piisavalt tihedalt. „Inimesed saavad petta, uskudes, et neil maskidel on lubatud FFP1 kaitsevõime,” ütles isikukaitsevahendeid läbi ja lõhki tundev Ivar Hellaste toona Päevalehele. Respiraatori ehk tolmumaski FFP1 kaitseklass tähendab, et mask peab kinni vähemalt 75% õhus leiduvaid osakesi suurusega 0,02–2 (mediaan 0,6) mikromeetrit. Hellaste rõhutas, et selle arvu juures on oluline tähele panna, et protsent ei tähenda üksnes maskimaterjali filtreerimisvõimet, vaid ka seda, kui tihedalt mask näol istub. Katsete käigus vaadatakse mõlemat koostoimes. Selleks on spetsiaalsed katselaborid.

Aastaid isikukaitsevahenditega tegelenud Hellaste ütles Päevalehele juba toona, et mingil juhul ei saa Semetroni ja Magnumi maskid, mis kinnituvad nöörsangadega lõdvalt kõrva taha, olla näol nii tihedalt, et saavutaksid FFP1 taseme. Sama kinnitas teine, Hellastest sõltumatult Eesti Päevalehega ühendust võtnud allikas Toomas Villo, samuti aastaid isikukaitsevahendite valdkonnas tegutsenud ettevõtja.

Päevaleht avastas ka, et Poola labor, mis sertifikaadi väljastas, on hädas olnud võltsimistega ja pealegi - nad pole üldse Euroopa Liidu teavitatud asutuste nimekirjas ja nende sertifikaat on väärt sama palju kui tualettpaber.

Semetron keeldus maskide katseraportit avalikkusega jagamast.

Samal ajal tegutses ka TTJA. 14. aprillil sai TTJA läbi Suur-Britannia saatkonna informatsiooni, mille kohaselt Semetron AS poolt TTJA-le esitatud katseraporti koostanud EUROPE CERTIFICATION UNION CO., LTD likvideeriti juba pea aasta varem - 2019. aasta aprillis.