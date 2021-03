Sel nädalal jätkatakse sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate vaktsineerimist

„Viiruse leviku piiramise kõige efektiivsem viis on piirata kontakte. Sotsiaalvaldkonna töötajad seda teha ei saa, sest vaatamata viirusele ja vahel just viiruse tõttu vajavad kliendid ja hoolealused nende abi ja tuge,’’ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vaktsiin kaitseb sotsiaalvaldkonna töötajaid ja seeläbi on neil võimalik olla turvaliselt abi vajavate inimestega kontaktis. Seetõttu on ülimalt oluline, et valdkonna töötajaskond kasutaks vaktsineerimise võimalust maksimaalselt.“

Ministri sõnul on olulisim see, et sotsiaalabi ja -teenuseid klientideni viijaid jätkuks ning abistajad ei oleks haigevoodis eemal vajalikust igapäevatööst. „Erivajadustega laste haridus- ja sotsiaalteenuseid ei saa katkestada nagu ka paljusid teisi sotsiaalteenuseid. Seetõttu on oluline töötajate kiire ja ulatuslik vaktsineerimine,’’ ütles Riisalo.

Vaktsineerimise korraldamiseks kogub sotsiaalkindlustusamet kohalikelt omavalitsustelt andmeid vaktsiini soovijate kohta ning edastab need haigekassale. Haigekassani jõudnud nimekirjad edastatakse asutusele lähimale vaktsineerimiskeskusele. Vaktsineerida saavad KOV sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, koduhooldustöötajad, isiklikud abistajad, tugiisikud, sotsiaaltransporditeenuse pakkujad, täisealise isiku hooldajad, puudega lapse hooldajad, asenduskodutöötajad, hooldusperevanemad, väljaspool kodu osutatava päeva- ja intervallhoolduse pakkujad, päevakeskuse töötajad, varjupaiga- ja turvakoduteenuse pakkujad.

Tänaseks on sotsiaalvaldkonna töötajad vaktsineeritud Kose vallas, Vormsi vallas, Rakvere linnas ja vallas, Tapa vallas, Väike-Maarja vallas, Häädemeeste vallas, Kihnu ja Ruhnu vallas, Mulgi vallas ja Hiiumaal.

Eelmisel nädalal alustas koostöös Tallinna Perearstikeskus OÜga sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate vaktsineerimist Tallinna linn, tänaseks on vaktsineeritud ca 500 sotsiaalvaldkonna töötajat. Tallinna asutustes töötab ligi 1500 sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat: sotsiaaltöötajad, hooldajad, lastekaitsetöötajad, isiklikud abistajad ja tugiisikud. Neile lisandub üle 2500 omastehooldaja.