Terviseameti ööpäevainfost nähtub, et Eestis on Covid-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 2487 inimesele. See number oli sama ka eile avaldatud infos. Päev varem, 31. detsembril teatati, et vaktsiinisüsti on saanud 1907 inimest.

Terviseameti pressesindaja Eike Kingsepp kinnitas Delfile, et tänaseks seisma jäänud numbri puhul pole tegemist eksitusega. "Infosüsteemi ei ole tõesti ööpäevaga laekunud ühtegi uut vaktsineerimisteadet," sõnas Kingsepp.