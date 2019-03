Seksuaaltervise liit: Eesti seksuaalharidus on olnud edulugu, ajas ei tohi tagasi minna

Eesti edulugu seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamisel on korduvalt toodud positiivseks näiteks autoriteetsete rahvusvaheliste organisatsioonide poolt (UNFPA, Maailma Terviseorganisatsioon jt). Eesti koolides 1996. aastast alates juurutatud seksuaalharidus on osutunud äärmiselt kulutõhusaks, hoides aastate jooksul kokku nimetamisväärse hulga meie ühist rahalist ressurssi.

Ootame uuelt valitsuselt kogu valdkonna - väärtustel põhinev eakohane seksuaalharidus, sobilikud nõustamisteenused kõige erinevamatele sihtrühmadele, integreeritud abi vägivallaohvritele, meestele suunatud terviseteenused, viljatuse preventsioon ja abi viljatutele paaridele, rasedatele osutatavad terviseteenused - jätkuvat toetust, et saavutatud edu püsiks ning jõuaks igaüheni, sõltumata tema haridusest, elukohast, seksuaalsest suundumusest, nahavärvist, usulisest kuulumisest või sissetulekust.

Seksuaalharidus peab olema rahastatud

Hetkel kehtivale soopōhisele hinnakirjale, mille alusel naised tasuvad suure osa abordi maksumusest, puudub meie solidaarsusel pōhineva ravikindlustuse valguses ōigustus. Riskeeriv seksuaalkäitumine on seotud sotsiaalmajandusliku olukorraga ja tegeleda tuleb soovimatu raseduse põhjustega. Erinevad välditavad terviseprobleemid nii Eestis kui kogu maailmas on tingitud eeskätt vaesusest ja madalast haridustasemest ning sõltuvusainete tarbimisest - vaesuse vähendamine peaks olema meie valitsuse üks prioriteete.

Leiame, et Eesti Vabariiki valitsema valitud inimeste edasised sammud seksuaal- ja reproduktiivtervise vallas peavad jätkuvalt olema tõenduspõhised, jätkuvalt peavad olema rahastatud vastavad teadusuuringud ning seksuaalharidus (sh inimestega tegelevatele spetsialistidele). Pereplaneerimisteenuse toetamisel tuleb lähtuda Maailma Terviseorganisatsiooni poolt sellele terminile antud sisust: "Pereplaneerimine võimaldab üksikisikutel ja paaridel saada soovitud arv lapsi ning planeerida nende sündimise aeg vastavalt oma eelistusele. Selle saavutamise aluseks on rasestumisvastaste vahendite hea kättesaadavus ning võimalus saada ravi viljatuse korral."

Loe veel

Soovime, et uus Eesti Vabariigi Valitsus võtaks seksuaal- ja reproduktiivtervise rahastamisel aluseks Maailma terviseorganisatsiooni vastava tegevuskava aastateks 2020-2030 (Action Plan for Sexual and Reproductive Health Towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind) põhimõtted.