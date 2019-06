Seksuaalselt väärkoheldud lastele mõeldud majade rajamine ootab rahandusministeeriumi prognoosi

Frank-Viron mõistab, et valitsus peab raha jaotamisel valikuid tegema, kuid lisaraha lastemajade jaoks oleks võimaldanud neil 2020. aasta jooksul luua lastemaja ida ja 2022. aastal lääne piirkonda, tõsta teenust saanud laste arvu, teha rohkem teavitus- ja ennetustööd. “Praegu on meil ida piirkonnas hea ja tugev koostöövõrgustik juba olemas, kes ootavad lastemaja avamist. Lapsed ei tea seda oodata, aga spetsialistid ootavad,” sõnas Frank-Viron.

2018. aastal abistati Tallinna ja Tartu lastemajas kokku 245 seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega last, kusjuures lõuna lastemaja avati eelmise aasta septembris. Selle aasta 4. juuni seisuga on lastemajad abistatud 198 last.

Ida ja lääne piirkonna laienemisprognooside aluseks on võetud kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030, kus soovitakse parandada ohvrite olukorda ning kuritegevusega tekitatavat kahju vähendatakse muuhulgas sotsiaalsüsteemidega, samuti justiitsministeeriumi esitatud statistika, mis näitab iga-aastast seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumite tõusu, kuid siiski on see Eesti rahvaarvu arvestades liiga madal. Järelikult jäävad mõned väärkohtlemise juhud teatamata.

Euroopa Nõukogu sõnul on seksuaalse väärkohtlemisega kokku puutunud ligi viiendik Euroopa lastest, aga nende juhtumiteni on raske jõuda. Lastemajateenuse eesmärk on jõuda ka nende olukordadeni, mis esialgu politseisse ei jõua. Ka vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 ning “Lapse heaolu hindamise käsiraamat” toob ühe olulise juhtpõhimõttena välja senisest suurema valdkondade ülese koostöö tegemise vajaduse viidates, et vägivald on väga mitmetahuline probleem, mille ennetamine eeldab eri asutuste aktiivset koostööd, mida lastemajateenuse kontseptsioon võimaldab.

Küsitav valge laev



“Mul oli füüsiliselt valus kuulata, et väärkoheldud laste aitamine lükkub edasi,” lausus Kersna. Tema väitel on 90 protsenti seksuaalse väärkohtlemise ohvritest alaealised. “Ja nende ohvrite keskmine vanus on 10 eluaastat,” märkis Kersna.

“Valitsus ootab sügisest majandusprognoosi nagu valgete purjedega laeva,” märkis Kersna. Tema hinnangul tuleks raha lastemajade jaoks leida “Lastekaitsepäeval on kõik varmad avaldusi tegema laste heaolu kohta, aga kui kuskilt hakatakse kokku hoidma, siis laste pealt,” rääkis Kersna.