Seksuaalkasvataja Rita Holm nõuab laimu eest valuraha

Eelmise aasta sügisel hakkas internetis levima video seksuaalkasvataja Rita Holmist, kes õpetas videos lasteaialastele seksuaalhariduslikku, kuid sündsuse piire kompavat laulu. Seejärel langes naine netikommentaatorite halastamatu rünnaku alla. Nüüd nõuab naine laimajatelt kompensatsiooni – ühe kommentaari eest 1100 eurot, vahendab Õhtuleht.

Holmi esindav advokaat Robert Sarv ütles Delfile, et nõudekirju on hetkel välja saadetud kümneid. Kirja on saanud need, kelle kommentaar riivas tugevalt Rita Holmi. Sarv selgitas, et nõudekirja saanute kommentaarid pole lihtsalt lahmimised, vaid au teotamised. “Lahmimise ja au teotamise vahe seisnebki selles, et au teotamine on intensiivne isiklik rünnak, näiteks süüdistused pedofiilias, viited perverdiks olemisele jne,” ütles Sarv.

Sarv kinnitas, et laimamissüüdistusele vastu vaidlejatega ollakse valmis minema ka kohtusse ning lisas, et üks hagi ongi juba ettevalmistamisel ja saadetakse homme kohtusse.

Oma viga tunnistanutega üritatakse jõuda kokkuleppele kohtuväliselt. Kuid Sarv lisas, et vastu vaidlejatega ei lõppe asi kohtulahendusega. “Kõik kommenteerijad, kes vastu vaidlevad ja kellega läheb asi kohtusse, tuuakse hiljem ka avalikkuse ette, et ka teised saaksid teada, missuguste inimestega tegemist on,” sõnas advokaat Robert Sarv.

Häälekalt Holmi vastu sõna tõstnuid leidub mitmeid EKRE toetajate seast ning seetõttu on Facebooki kommuuni EKRE sõprade klubi liikmete seast nõudekirja saanutele nõu andma asunud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juuraharidusega juht Varro Vooglaid, edastab Õhtuleht.