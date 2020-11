Seitse õpetajat korraga vallandanud Nõva kooli direktor: õpetajad teevad oma otsuseid ikka ise

Haridusministeerium tegi Lääne-Nigula vallas oleva Nõva kooli üle järelevalvet ning tõi õiendis välja rea puudujääke, mille kool pidi korda ajama. Arvestatav osa probleemidest oli ministeeriumi õiendi põhjal direktori vastutada, ühe probleemina toodi välja ka tõik, et kool oli sõlminud õpetajatega tähtajatud lepingud, kui seadus lubas tähtajalisi.

Eesti keelt ja kirjandust, informaatikat ning inimeseõpetust andnud Õnne Rüütel on magistrikraadiga Tallinna ülikooli klassiõpetaja, küll aga muutus 2013. aastal seadus. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb ette, et pedagoogid, kes asusid kooli tööle pärast 2013. aastat, peavad taotlema õpetaja kutse. Rüütel töötas 2007. aastast Nõva lasteaias, kooli asus alles 2014. aastal. Sisuliselt oleks pidanud Rüütel läbima õpetaja kutseeksami ja saanud samamoodi pisikeses 15 õpilasega Nõva koolis edasi töötada.

Õpetajate kutseeksamitele suunamise asemel otsustas Kallas pärast haridusministeeriumi järelevalvet kõik seitse pedagoogi vallandada. Jällegi, ministeerium ei ütle järelevalve õiendis, et õpetajad tuleb vallandada.