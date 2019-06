Seitse laagris viibinud last haigestus noroviirusesse

Haigestumise sümptomid, milleks olid oksendamine ja kõhulahtisus, ilmnesid lastel Harjumaal asuvat vaba aja veetmise parki külastades. Nakatunute abistamiseks saabus sündmuskohale kolm kiirabibrigaadi, neli haigestunut toimetati ravile Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskeskusesse. Kolm last lubati kodusele ravile.

Terviseameti hinnangul haigestusid lapsed enne lõbustuskohta jõudmist ja nakkus saadi ilmselt toidu teel.

"Tuletame meelde, et toidu õige käitlemine ja korralik kätehügieen on tervise ja nakkuste vältimise seisukohalt väga oluline. Seda eriti siis, kui ilmad on soojad," ütles terviseameti põhja regionaalosakonna tervishoiu menetlusgrupi juht doktor Juta Varjas. Samuti peaksid haigustunnustega inimesed vältima ühisüritusi, et nakkus ei leviks.

Noroviirused ehk Norwalk-viirused põhjustavad inimestel gastroenteriiti, mis on tuntud ka talvise oksendamistõvena, mida rahvakeeles tuntakse vääralt "kõhugripina". Noroviirused esinevad nakatunud inimese roojas ja okses.

Noroviirushaigus ei ole tavaliselt raske kuluga, kuigi inimene võib tunda end väga haigena ja korduvalt oksendada. Haigestunud paranevad ühe-kahe päeva jooksul ning pikaajalisi tervisehäireid ei teki.