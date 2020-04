Seisukoht: poemüüjad pole kangelased, vaid ohvrid

Rimi kauplustes kõlavad kõllid, milles poekett kiidab oma töötajaid vaprateks, et nad kriisiajal endiselt kassas istuvad ja riiuleid täidavad. Rimi Eesti Food AS tegevdirektor Vaido Padumäe kirjutas ERRile saadetud arvamusloos, et “Eesti jaoks täiesti uues olukorras mõistame, et teenindaja amet võib olla sama tähtis kui arsti oma – et meil kauplustes jätkuks kaupa, et meil oleks süüa.” Ta lisas: “Tegi südame soojaks, kuidas kogu meie kollektiiv mobiliseerus. Kuressaares tegid teenindajad töö ümberkorraldusi nii, et kassades on viirusele vähem vastuvõtlikud nooremad inimesed, kes ei ole riskirühmas ning vanemad töötajad on pigem töötamas tagaruumides. Kõik ideed, mis kriisiajal marjaks ära kuluvad, ei saa tulla juhtidelt. Organisatsioon on tark ja nutikas, tal tuleb lasta tegutseda.”

Eestis ei ole müüjad ise selle kontseptsiooni vastu sõna võtnud, kuid USA ajakirjas The Atlantic ilmus ja sai palju vastukaja supermarketi kassapidaja Karleigh Frisbie Brogani arvamuslugu, mis ütleb, et müüjate kangelaspositsioonile tõstmine on tühi sõnavaht: müüjad pole kangelased, vaid ohvrid, sest neil ei ole valikut.

Karleigh Frisbe Brogan kirjutas, et kauplusteketis, kus ta töötab, kutsus ülemus töötajad märtsi keskel tagaruumi ja pidas neile kõne: ta kiitis töötajaid nende panuse ees ja kutsus üles iseendile tänuks aplodeerima. Brogan plaksutas kaasa, kuid tundis, et see on võlts. “Erinevalt arstidest ja päästjatest meie ei asunud vabatahtlikult potentsiaalselt ohtlikule tööle,” kirjutas ta.

Ameerikas on teenindajate kangelastena esiletõstmine samuti levinud. Riigijuhid ja mõjuisikud on neid kiitnud, igas meediaväljaandes on ilmunud lugu, milles on teenindajaid nimetatud kangelasteks. “Me peaksime supermarketite töötajaid tänama, mitte süüdistama neid selle pärast, et järjekorrad on pikad või riiulid täitmata,” kirjutati Los Angeles Times’is.

“Mulle tundub, et mõnedki mu kaastöötajad on ootamatust kiitusest ja ülistamisest nii pilves, et ei näe enam tõelist ohtu, milles nad tegelikult on,” kommenteeris seda Brogan.