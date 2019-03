Seis koalitsiooniläbirääkimistel on ebaselge. Helir-Valdor Seeder: Reformierakonna läbirääkimised Keskerakonnaga usaldust ei tekita

Täna kohtus Reformierakonna esinaine Kaja Kallas nelja silma all erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga. Seederi teada kohtus Kallas ka Jür Ratase ja Jevgeni Ossinovskiga.

Seedri sõnul midagi uut arutuse all ei olnud. „Rääkisime üle teemad, mis eilegi arutuse all olid, vahetaseime viisakusi. Mingeid otsuseid me vastu ei võtnud,” märkis ta.

Homme koguneb Reformierakonna juhatus, kus hakatakse arutama, kuidas edasi minna. Siis otsustatakse ilmselt ka, kellega alustatakse koalitsiooniläbirääkimisi.

Kuidas tundub Seederile võimalus, et kunagine kolmikliit Reformierakond-Sotsiaaldemokraadid-Isamaa jälle ellu äratatakse?

„Reformierakond on jätnud ka endale kõik võimalused avatuks pidades nii-öelda paralleelläbirääkimisi ja konsultatsioone, meie ja sotsiaaldemokraadidega ja samal ajal ka Keskerakonnaga,” märkis Seeder. „Ütlen ausalt, et usaldust ja kindlustunnet see ei tekita. Antakse signaal, et vaadake, meil on mitu varianti, ootame mõlemalt vähempakkumist. See jätab surve avaldamise tunde,” kommenteeris ta.

Sealjuures on olnud kuulda, et Reformierakonnas pole selget eelistust, keda koalitsioonipartnerina esialgu läbirääkimistele kutsuda. Olevat selliseid inimesi, kes tahaks teha koalitsiooni kolmikliiduga ja selliseid, kes eelistaks Keskerakonda.

„See võib tõesti nii olla. Kui nad kahe osapoolega paralleelselt räägivad, et ju siis võib-olla see [vähempakkumiste ootamine] ei olegi ainult näitemäng,” ütles Seeder.

Sotisaaldemokraatliku Erakonnaga on erakonnal Isamaa tekkinud valitsuses tekkinud terav konflik, mis pole kaugel olnud valitsuskriisist.