Seireuuringus hinnatakse koroonaviiruse leviku tempot

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul võtab aega, et inimeste käitumise muutus viiruse levikule mõju avaldaks. Avalikes ruumides maski kandmise kohustuse, siseruumide täituvuspiirangute ja publiku hajutamise nõude kehtestamisest on nüüd möödas kolm nädalat.

„Meie eelmine seirelaine näitas, et maski kandmise ja ohutu vahemaa hoidmise soovitus võeti hästi omaks. Nüüd saame hinnata, kas see on mõjutanud ka viiruse levimust. Olukorras, kus levimus on kiirelt kasvanud, on oluline muutustel regulaarselt silma peal hoida, et otsustajad saaksid anda inimestele enne pühi asjakohaseid käitumissuuniseid,“ rääkis Kalda. Tema sõnul on endiselt tõhusaim viis viiruse leviku pidurdamiseks hoiduda vahetutest kontaktidest.

Uuringu käigus testitakse juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud inimest üle Eesti. Uuringusse kaasatute veebiküsitlusega alustas uuringufirma Kantar Emor 10. detsembril. Eakaid küsitletakse telefoni teel ja küsitleja täidab samal ajal elektroonilise vormi ise. Seejärel helistatakse testimise kõnekeskusest, et leppida kokku ninaneeluproovi andmiseks sobilik aeg ja koht. Proovi saab anda lähimas avalikus testimispunktis. Puudega inimesed, eakad ja teised piiratud liikumisvõimega inimesed saavad proovi andmiseks tellida koju testimisbrigaadi. Testimispunktide tööd koordineerib Medicum.

Proove analüüsib Synlab oma Tallinna laboris. Testitulemustega saab igaüks tutvuda tervise infosüsteemis aadressil digilugu.ee või mobiilirakenduse Testi abil. Kõigi uuringu käigus positiivse proovi andnud inimestega suheldakse kahe kuni nelja nädala jooksul korrapäraselt, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. „Eelmise seireetapi suur osalus näitab, et inimestele lähevad terviseküsimused korda ja uuringus osalemisest ollakse väga huvitatud,“ rõõmustas Kalda.

Uuringu töörühmas on 17 teadlast Tartu Ülikooli viiest instituudist. Partneritena aitavad kaasa Synlab ja Kantar Emor.