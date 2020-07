Seikleja läks kajakiga ümber, hulpis tund aega vees. Tema elu päästsid Muhu vabatahtlikud

Päästeametile teadaolevalt rippus abivajaja enne häirekeskusesse helistamist kajaki küljes ilma kalipsota tund aega, mis kiirendas keha jahtumist. Veetemperatuur oli umbes 19 kraadi.

Kui mees lõpuks häirekeskusesse helistas, algas kohe operatsioon tema välja toomiseks. Peale päästeameti päästjate läksid Kesselaiult oma kaatriga hädalist otsima kaks Muhu merepäästeseltsi liiget Indrek Allmann ja Elvis Andresoo.

Nad otsustasid hargneda, et laiendada otsinguala. Pääseamet andis Indrek Allmannile hädasolija telefoninumbri. Seejärel helistas Allmann hädalisele ja uuris talt, et mida ta näeb. “Oleme kohalike oludega tuttavad ja maamärgid olid selged, mistõttu saime aru, kus ta on,” meenutas Allmann.

“Kajakiga ümber läinud mees ütles meile, et näeb eemalt valget maja ja siis liikusimegi sinnapoole,” lisas Andresoo, kes ühtlasi ka hädalise leidis ning enda paati aitas. Samuti viis kannatanu Kesselaiule. “Olime õigel ajal õiges kohas,” ütles ta.

Saarel oli õnneks kohe olemas ka Allmanni meditsiinitöötajast abikaasa, kes kannatanule esmaabi andis. Peale kosumist transporditi päästetu Virtsu. Kiirabi kutsuda vaja ei olnud. Veest saadi kätte ka kajak, mis transporditi samuti Virtsu.

“Ütleme nii, et emotsioonid on väga positiivsed. See ei olnud esimene väljakutse meil. On õnnestunud ka varem inimesi merel aidata, seetõttu oli see suhteliselt õnnelik õnnetus. Ka kannatanu oli tubli, et jaksas vees vastu pidada,” meenutas Allmann olukorda.

Suureks abiks päästmisel oli tema sõnul see, et hädasolijal oli veekindlas kotis olemas telefon.

“Kui mõelda, et mida veel paremini võiks teha, siis ta oleks pidanud kohe ütlema kust ja kuhu ta teel oli. See oleks aidanud otsingupiirkonda vähendada. Samuti nii tuulise ilmaga ja väikese alusega veele minnes tuleks eelnevalt informeerida merevalvekeskust, et sa oled minemas ja kui oled kohale jõudnud, siis ütled, et oled kohale jõudnud,” selgitab Allmann. “See võiks olla osa heast tavast – just karmimate ilmade puhul.” Samuti kandis hädaline päästevesti. Abivahenditeta oleks võinud juhtum traagilisemalt lõppeda.