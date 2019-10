SEI analüüs: kliimaneutraalsus on Eestis võimalik, kuid venitamisel üha kallim

Uuringust lähtub, et kliimaneutraalsuseni jõudmine, kus inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heide on tasakaalus sidumisega, on kõigi valdkondade (nii era-, avaliku kui mittetulundussektori) panustamisel analüüsitud meetmete rakendamise korral võimalik. Samuti on see strateegiliselt tarkade investeeringute korral potentsiaalselt tulutoov.

Põhirisk eesmärgi saavutamisel on SEi sõnul, et mida kaugemale lükata strateegiliselt olulised otsuseid ning meetmete rakendamisega alustamist, seda keerukamaks ja kallimaks kliimaneutraalsuse suunas pürgimine tõotab tulla.

Raportis on välja toodud kliimaneutraalsuseni jõudmiseks vajalike tegevuste kogumaksumusena ca 17,3 miljardit eurot. Siinjuures on oluline meeles pidada et, tegemist on 30 aasta peale jaguneva summa ja ülesandega.

Seni on Eestil olnud siht vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heidet 80%. 17,3 miljardit eurot ei ole täiendav investeeringumaht võrreldes 80% heitmete vähendamisega, vaid moodustab lõviosa summast. Seda seepärast, et 80% eesmärgi täitmine eeldab instituudi sõnul niikuinii väga ulatuslikke investeeringuid energiasektoris, energiatõhususes­ ning transpordisektoris aastatel 2021-2030 ja 2050. aastani viival perioodil. Samuti muutub 30-aastase vahemiku kestel nii tehnoloogiate maksumus kui muud olulised näitajad. Seega on tegu indikatiivse hinnanguga, mida tuleb edaspidi uuendada selleks uuringus raames välja arendatud Exceli tööriista kasutades, rõhutas SEI.