Segadus Tartu Keskerakonna osakonnas jätkub: Monica Rand on abilinnapea, Toots ei täitnud väidetavalt kokkulepet

Tartu abilinnapea Monica Rand kinnitas Delfile, et on ametis edasi ning varasem info tema lahkumisest enam ei päde. "Kohtun piirkonna esimehega tuleval nädalal, enne seda ei tahaks kommentaare väga jagada," lisas Rand. Keskerakonna Tartu piirkonna esimees on suve lõpust Jaan Toots, kes telefonile ei vastanud.

Rand kinnitas ka seda, et abilinnapeaametist loobumisel oli talle pakutud võimalust kandideerida linna sihtasutuse juhi kohale. Väidetavalt käis jutt sihtasutusest Tartu Perekodu Käopesa.

Oktoobris teatas Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, et Rand vahetatakse välja. Kriisikoosoleku tulemusena saadi leppele, et Rand astub 2020. aasta esimesel päeval tagasi. Rand lisas, et lahkub, kui peetakse kinni temaga sõlmitud leppest. See aga ei juhtunud, kuna Rand on seni ametis. "Põhjus seisneb selles, et kokkulepet, mis 7. novembril Tartus sõlmiti, ei täidetud. Midagi täiendavat mul öelda ei ole," ütles Rand Delfile.

Ranna väitel on Toots seisukohal, et ta on kokkuleppest kinni pidanud. "Meil on selles küsimuses erinevad arvamused," märkis Rand, keda ootab täna ees uus vestlus Tootsiga. Küsimusele, kas on veel siiski võimalik, et Rand lahkub abilinnapea kohalt, vastas ta jaatavalt. "Kõik on võimalik."

Keskerakonna Tartu piirkonna aseesimees Rene Kokk ütles Õhtulehele, et tüli sai üldsegi alguse värske vere toomisest Tartu piirkonda, kuid päris tõsiseid kandidaate abilinnapea kohale polnudki.