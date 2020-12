Segadus statistikaga. COVID-19 patsientideks loetakse ka teiste hädade tõttu haiglas olevaid, asümptomaatilisi inimesi

"Avaandmetes peegelduv statistika (ja igapäevased pressiteated) näitavad kõigi Covid-positiivsete haiglapatsientide arvu. Tegelikult on seal kahte tüüpi patsiente. Esiteks need, kes on haiglas otseselt koroonaviirusest põhjustatud haiguse tõttu (enamasti vajavad hapnikuravi jms), teiseks need, kes on haiglas mingil muul põhjusel (traumas, psühhiaatrilised haigused jpm), aga on andnud positiivse koroonatesti," selgitas Fischer. "Selle kategooria patsientide seas on palju neid, kellel puuduvad igasugused Covid-19 sümptomid."

"Just selle teise kategooria patsiendid tekitavad andmetesse segadust ja “müra” – nende haiglasse saabumine ei ole alati proportsionaalne nakatumistega, sest nende arvu mõjutavad tihti haiglasisesed kolded," lisas ta. "Minuni jõudnud info kohaselt võib neid täna olla haiglapatsientide seas üle 50. Kahjuks ei ole praegu võimalik neid kahte kategooriat eristada."

Haiglas 393 inimest



Tänahommikuse seisuga on terviseameti andmetel haiglas 393 inimest. Nendest 40 patsienti vajab intensiivravi, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 26 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati ööpäevaga haiglates kokku 52. Koju saadeti 43 inimest (üks sisestati tagantjärele) ning 16 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Kuus inimest viidi üle teise haiglasse ja kaks inimest tunnistati valepositiivseks.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 51-aastane mees, 83-aastane naine ja 86-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 229 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1476 COVID-19 haigusjuhtumit 1452 inimesega.

Nakatunute vanuseline struktuur viimasel nädalal

Ida-Virumaa olukord näitab paranemise märke

Valitsust nõustav matemaatilise statistika professor Krista Fischeri graafikute kohaselt on nakatumiskordaja R Ida-Virumaal kukkunud alla ühe, Harjumaal ja Tartumaal püsib see aga endiselt ühest kõrgemal.

Positiivsete testide protsent maakonniti

Päevane nakatumus 100 000 elaniku kohta viies suuremas maakonnas seitsme päeva libiseva keskmisena Krista Fischer

Nakatamiskordaja R: Harjumaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa