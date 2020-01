Segadus riigi peaprokuröri isiku osas saab homme läbi

Andres Parmasel on kõigi koalitsioonierakondade toetus. Isamaa on oma toetust väljendanud juba Parmase kandidatuuri välja käimisega. Ka Keskerakonna toetus on Parmasel olemas. Oma toetust Parmasele on juba novembri lõpus avaldanud ka EKRE esimees, siseminister Mart Helme. "Tegemist on inimesega, kes on väljastpoolt prokuratuuri süsteemi. Ta on kohtusüsteemist. Ta on kriminaalasjade kohtunik olnud. Tal on väga tugev akadeemiline taust ja tal on ka rahvusvahelise jurisprudentsi kogemus, ta on olnud Kosovos justiitsmissioonidel. Ma arvan, et see on see, mida me tahtsime. Me saime päris hea variandi," on Mart Helme öelnud.

Riigikogu EKRE fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme oli täna ajakirjanik Vilja Kiislerile intervjuud andes oma sõnastuses pisut ettevaatlikum, kuid kinnitas ka omalt poolt, et Parmas on jätnud neutraalse mulje. Kiisler uuris nimelt Helle-Monika Helmelt, kuivõrd kindlad ikkagi ollakse, et Parmas on see persoon, kes EKRE-le sobib. Mäletatavasti oli EKRE ühemõtteliselt vastu praeguse peaprokuröri Lavly Perlingu jätkamisele. “Ta (Parmas-toim.) käis meil fraktsioonis, me kohtusime temaga ja ta jättis meile ….noh, mitte just halva mulje. Ta jättis meile suhteliselt neutraalse mulje,” vastas Helle-Moonika Helme.

Uurisime siiski täna EKRE aseesimehelt, rahandusminister Martin Helmelt veel kord üle, kas EKRE toetab valitsuse homsel istungil jätkuvalt Parmast riigipeaprokurörina vaatamata viimase varasematele pisut reljeefsetele väljaütlemistele poliitika tegemise suunas. “Toetame,” kinnitas Martin Helme.