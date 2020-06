Segadus näomaskidega tõi Linnamäe firmale ettekirjutuse

Kuigi ühekordseks kasutamiseks mõeldud maskide hinnad olid kordades tõusnud, said need apteekidest kiiresti otsa, teatas "Aktuaalne Kaamera". Sama kiiresti, kui kadusid maskid apteegilettidelt, tuli päevavalgele ka info, et kuigi need lubati Eestis müügile kui isikukaitsevahendid, siis tegelikult on tegu tavaliste tolmumaskidega.

"Jutt on nendest maskidest, mis tulid müügile aprilli alguses, kui mitte ühtegi maski saada ei olnud. Siis me lasime need turule kui isikukaitsevahendid. Aga me uurisime toodet edasi ja tõendusmaterjalid, mis sellel tootel alguses olid, kadusid sealt kõik erinevatel põhjustel tagant ära ja tänaseks hetkeks on selgunud see, et see toode ei saa olla müügil isikukaitsevahendina ega meditsiinilise maskina," selgitas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnika osakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Nii näiteks selgus kontrollides, et näiteks katsearuande väljastamise ajal polnud dokumenti väljastanud laborit põhimõtteliselt olemas. Seega pole ametil tõendeid, et maskid vastaksid FFP1 maskide nõuetele.

Riik loobus 400 000 maskist, kuna tegu polnud soovitud kirurgiliste maskidega.

"Paraku tuleb öelda seda, et kriisajal Hiinast toodud maskide puhul enamiku kaitseomadused ei ole kuidagi tõendatud. Neid tohib müüa kui lihtsalt maske, ei tohi kaitseomadusi, viirusekaitset ega mingit muud sellist juttu reklaamina juures kasutada," tõdes Teinemaa. Ta lisas, et kriisiajal sai pea igast teisest ettevõtjast maskimüüja.