Segadus andmetega. Koroonaviiruse statistikast on seni jäänud välja 12 nakatunut

Kuna Terviseameti labori analüüsitulemuste vastused laeti tervise infosüsteemi tagasiulatuvalt 21. märtsi seisuga, siis loeti osade inimeste testide tulemused esmaseks tulemuseks. “Need läksid arvesse hilisema kuupäevaga ja olid tegelikult kordusproovid. Tagantjärele laetud tulemused ei paiknenud enam graafikul esmastena. Kinnitame, et parandused on sisse viidud ning see ei mõjuta testide koondnumbrit.”

Kolde sõnul meenutab praeguses kriisiolukorras avalikus sektoris sellise lahenduse arendamine ja reaalajas üles laadimine startupilikku olukorda. “Hetkeseisuga on tegemist Eesti kõige nõutumate andmetega ja meie eesmärk oli muuta need võimalikult kiiresti kõigi jaoks avatuks – see tähendab paraku aga seda, et andmete kuvamisel tuleb rääkida ka muudatustest,” nentis Kolde.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!