Seenelised, ettevaatust! Kaitseväe harjutusväljakutel tuleks olla ekstra tähelepanelik

Kaitsevägi ja Kaitseliit viivad harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt, mis tähendab, et ka suvisel ajal, mil inimesed lähevad rohkem metsa nii seeni ja marju korjama kui ka matkama, võivad samal ajal kehtida harjutusväljadel liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusväljadel liikumist.

Et vältida inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab kummale poole postist jääb harjutusvälja ala. Osadel postidel on ka märge, et tegemist on harjutusväljaga, millele on lisatud kontakttelefoni number. Eraldi võib näha ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.

Laskmiste, lõhkamiste ja muu eluohtliku tegevuse ajaks heisatakse kaitseväe harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning vajadusel paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad, kelle korraldusi tuleb ohutuse tagamise eesmärgil täita.

Harjutusväljade sissesõiduteede juures olevatel infotahvlitel on lisaks kontakttelefoni numbrile kirjas millal harjutusväljal tegevus toimub ja kas see võib olla ohtlik. Samuti edastatakse harjutusväljadel toimuva väljaõppe kohta infot ka kohalikele omavalitsustele ning kogu oluline info on alati nähtav ka internetis aadressil harjutusvali.mil.ee.