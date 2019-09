Seenefestival meelitas muuseumisse üle 3400 inimese

Eile avatud loodusmuuseumi seenenäitus toimub tänavu 57. korda ning toob külastajate ette valiku tänavusest seeneaastast: nii söödavad, mittesöödavad, tinglikult söödavad kui ka mürgised seeneliigid.

Lisaks on sel aastal eraldi fookuses seente osade vaatlemisoskus ja pildistamine: mida peab teadma, et olulised tunnused seene määramisel ei jääks märkamata ning seen õigesti määratud saaks.

Seenenäituse avapäeval toimunud Seenefestival tõi aga üheks päevaks Laiale tänavale kokku väga eriilmelised teemad ja tegijad, turvalisest seenemetsas käimisest hallitusseenteni, majaseentest teeseenejoogini.

Seenefestivali eesmärgiks oli tõmmata tähelepanu seente mitmekesisusele ja erinevatele kasutusvõimalustele - seenemaailm on laiem kui söödavad-mittesöödavad seened ning me puutume nende eri vormidega oma igapäevaelus kokku rohkem kui arvata oskame.

Seenenäitus on Eesti Loodusmuuseumis avatud 15.-29. september.